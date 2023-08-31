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У ЗСУ повідомили про важкі бої на Східному напрямку

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У ЗСУ повідомили про важкі бої на Східному напрямку

Збройні сили України / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Росіяни на сході не відчувають "снарядного голоду".

На сході йдуть важкі бої, російські війська безперервно б'ють по позиціях ЗСУ. 

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш у четвер, 31 серпня, під час ефіру телемарафону.

"На Східному напрямку зараз ідуть жорсткі бої, ворог застосовує усю номенклатуру своєї авіаційної та артилерійської техніки, використовуючи різні реактивні системи, а також ствольні. Застосовує штурмову авіацію", - сказав він, наголосивши, що росіяни не відчувають "снарядного голоду". 

Раніше повідомляли, що росіяни контратакують у трьох районах на Таврійському напрямку.

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Перегляди
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