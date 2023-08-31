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В ВСУ сообщили о тяжелых боях на Восточном направлении

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
827
Время на прочтение
1 мин
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В ВСУ сообщили о тяжелых боях на Восточном направлении

Вооруженные силы Украины / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Россияне на востоке не чувствуют "снарядный голод".

На востоке идут тяжелые бои, российские войска непрерывно избивают по позициям ВСУ.

Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш в четверг, 31 августа, во время эфира телемарафона.

"На Восточном направлении сейчас идут жесткие бои, враг применяет всю номенклатуру своей авиационной и артиллерийской техники, используя различные реактивные системы, а также ствольные. Применяет штурмовую авиацию", — сказал он, отметив, что россияне не испытывают "снарядный голод".

Ранее сообщалось, что россияне контратакуют в трех районах на Таврическом направлении.

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Дата публикации
Просмотры
827
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