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Убийственные проценты: сколько на самом деле украинцам приходится платить за микрокредиты

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Убийственные проценты: сколько на самом деле украинцам приходится платить за микрокредиты

Быстрые кредиты / Фото: Pexels

Быстрые кредиты – украинцы берут деньги в долг под миллионные проценты годовых.

Украинцы даже не догадываются, что берут взаймы небольшие суммы денег под миллионные проценты годовых. Согласно статистике, в Украине каждый месяц через микрофинансовые организации оформляется 650 тысяч потребительских кредитов. Люди не знают, что берут деньги в долг под миллионный процент, потому что компании предоставляют информацию с минимальными цифрами – от 0,01%.

Сколько действительно стоит кредит: самые дорогие микрофинансовые компании

По условиям кредитования наиболее популярных микрофинансовых компаний придется оплатить кругленькую сумму процентной ставки. И это далеко не десятки тысяч гривен. Хотя согласно закону «О потребительском кредитовании» на сайтах компаний указаны реальные цифры с учетом всех возможных штрафных санкций.

Но большинство компаний микрокредитования «маскирует» эти огромные цифры в самом низу страниц сайта или даже в отдельных разделах. Поэтому рядовой гражданин не догадается проверить там тщательно скрытую информацию.

Наибольший процент годовых за ссуженные деньги придется заплатить следующим компаниям:

  1. «Alexcredit» берет за ссуду около 1 783 266%.
  2. Mycredit возьмет за микрокредит 820 650%.
  3. «Е-groshi» дают ссуду под 515 749%.
  4. «Сreditkasa» предлагает годовую ставку в размере 279 354%.
  5. "Selfiecredit" даст деньги под 203 406%.
  6. «Сreditplus» ссудит средства за 115 757%.
  7. "Money4you" имеет ставку 87 838% годовых.
  8. «Сredit7» даст взаймы под 60 103%.

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Дата публикации
Просмотры
196
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