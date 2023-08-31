Убийственные проценты: сколько на самом деле украинцам приходится платить за микрокредиты

Быстрые кредиты – украинцы берут деньги в долг под миллионные проценты годовых.
Украинцы даже не догадываются, что берут взаймы небольшие суммы денег под миллионные проценты годовых. Согласно статистике, в Украине каждый месяц через микрофинансовые организации оформляется 650 тысяч потребительских кредитов. Люди не знают, что берут деньги в долг под миллионный процент, потому что компании предоставляют информацию с минимальными цифрами – от 0,01%.
Сколько действительно стоит кредит: самые дорогие микрофинансовые компании
По условиям кредитования наиболее популярных микрофинансовых компаний придется оплатить кругленькую сумму процентной ставки. И это далеко не десятки тысяч гривен. Хотя согласно закону «О потребительском кредитовании» на сайтах компаний указаны реальные цифры с учетом всех возможных штрафных санкций.
Но большинство компаний микрокредитования «маскирует» эти огромные цифры в самом низу страниц сайта или даже в отдельных разделах. Поэтому рядовой гражданин не догадается проверить там тщательно скрытую информацию.
Наибольший процент годовых за ссуженные деньги придется заплатить следующим компаниям:
- «Alexcredit» берет за ссуду около 1 783 266%.
- Mycredit возьмет за микрокредит 820 650%.
- «Е-groshi» дают ссуду под 515 749%.
- «Сreditkasa» предлагает годовую ставку в размере 279 354%.
- "Selfiecredit" даст деньги под 203 406%.
- «Сreditplus» ссудит средства за 115 757%.
- "Money4you" имеет ставку 87 838% годовых.
- «Сredit7» даст взаймы под 60 103%.
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