Убийственные проценты: сколько на самом деле украинцам приходится платить за микрокредиты

Украинцы даже не догадываются, что берут взаймы небольшие суммы денег под миллионные проценты годовых. Согласно статистике, в Украине каждый месяц через микрофинансовые организации оформляется 650 тысяч потребительских кредитов. Люди не знают, что берут деньги в долг под миллионный процент, потому что компании предоставляют информацию с минимальными цифрами – от 0,01%.

Сколько действительно стоит кредит: самые дорогие микрофинансовые компании

По условиям кредитования наиболее популярных микрофинансовых компаний придется оплатить кругленькую сумму процентной ставки. И это далеко не десятки тысяч гривен. Хотя согласно закону «О потребительском кредитовании» на сайтах компаний указаны реальные цифры с учетом всех возможных штрафных санкций.

Но большинство компаний микрокредитования «маскирует» эти огромные цифры в самом низу страниц сайта или даже в отдельных разделах. Поэтому рядовой гражданин не догадается проверить там тщательно скрытую информацию.

Наибольший процент годовых за ссуженные деньги придется заплатить следующим компаниям:

«Alexcredit» берет за ссуду около 1 783 266%. Mycredit возьмет за микрокредит 820 650%. «Е-groshi» дают ссуду под 515 749%. «Сreditkasa» предлагает годовую ставку в размере 279 354%. "Selfiecredit" даст деньги под 203 406%. «Сreditplus» ссудит средства за 115 757%. "Money4you" имеет ставку 87 838% годовых. «Сredit7» даст взаймы под 60 103%.

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