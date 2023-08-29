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ЗСУ мають успіхи у Запорізькій області - Генштаб

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ЗСУ мають успіхи у Запорізькій області - Генштаб

Збройні сили України / Фото: Associated Press

Сили оборони потрохи просуваються вперед на півдні.

Українські війська мають успіх у напрямку Вербового у Запорізькій області.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час брифінгу у вівторок, 29 серпня.

За його словами, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах.

"У напрямку Новоданилівка - Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни повідомляли про успіхи у напрямку Вербове на південному фронті. 

Вербове Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap / ©
Вербове Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap

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Дата публікації
Перегляди
1259
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