ЗСУ мають успіхи у Запорізькій області - Генштаб

Сили оборони потрохи просуваються вперед на півдні.
Українські війська мають успіх у напрямку Вербового у Запорізькій області.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час брифінгу у вівторок, 29 серпня.
За його словами, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах.
"У напрямку Новоданилівка - Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.
Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни повідомляли про успіхи у напрямку Вербове на південному фронті.
Читайте також:
- ЗСУ ліквідували понад пів тисячі загарбників: Генштаб відзвітував про втрати РФ
- Росія накопичує ракети заради нових цілей в Україні: експерти назвали їх
- Пілот "Джус" та його колеги, які загинули в авіакатастрофі, представлені до держнагород