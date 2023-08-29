У ВСУ есть успехи в Запорожской области — Генштаб

Украинские войска имеют успех в направлении Вербового в Запорожской области.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время брифинга во вторник, 29 августа.

По его словам, Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В направлении Новоданиловка — Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны сообщали об успехах в направлении Вербового на южном фронте.

Вербовое Запорожской области на карте. ФОТО: Deepstatemap

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