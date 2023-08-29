Россия может воевать еще год: в CNN рассказали, чего ждать потом

Российская экономика может финансировать войну еще ориентировочно на год, затем нужно сделать выбор — завершать боевые действия или загонять россиян в еще большую бедность.

Такое мнение высказала внештатная ученая Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине Александра Прокопенко, передает CNN.

"Компромисс будет заключаться в том, что им нужно будет повысить налоги или сократить расходы на инфраструктуру, такую как строительство дорог и содержание мостов, потому что военные расходы потребуют все больших из бюджета", — сказала она.

А эксперт и по Capital Economics предполагает, что в ближайшем будущем России нужно будет покрыть свой бюджетный дефицит и может повысить налоги на наиболее прибыльные сектора экономики, такие как банки и энергетические компании.

"Наибольшие российские фирмы будут все больше подчиняться властям. Цена большего участия государства, изоляции от Запада и постоянной преданности военным целям приведет к ослаблению перспектив роста и уровня жизни России", — считает он.

Ранее российский экономист Игорь Липсиц назвал точный год, когда "лопнет" российский рубль.

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