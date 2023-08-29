В Беларуси "вагнеровцам" выдают паспорта с новыми именами

"Часть из "вагнеровцев" отправится в Африку.
Наемникам ЧВК "Вагнера", которые сегодня находятся на территории Беларуси, выдают новые паспорта на другие имена для пересечения границы в ЕС.
Об этом заявил оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в интервью польскому изданию РАР.
По его словам, в Беларуси остаются несколько тысяч "вагнеровцев".
"Они получают белорусские паспорта – настоящие документы, но оформлены на другие имена. Таким образом они могут просто въезжать на территорию ЕС через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов", — отметил он.
Кроме того, Латушко говорит, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались в стране, но "у него нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы содержать большую группу боевиков"
"Часть из "вагнеровцев" отправится в Африку, часть — подпишет контракты с Минобороны России, а другие уволятся со службы или останутся в Беларуси", — говорится в сообщении.
Отметим, пограничники фиксируют уменьшение количества боевиков террористической группировки "Вагнер" на территории соседней Беларуси.
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