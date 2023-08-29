В Беларуси "вагнеровцам" выдают паспорта с новыми именами

Наемникам ЧВК "Вагнера", которые сегодня находятся на территории Беларуси, выдают новые паспорта на другие имена для пересечения границы в ЕС.

Об этом заявил оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко в интервью польскому изданию РАР.

По его словам, в Беларуси остаются несколько тысяч "вагнеровцев".

"Они получают белорусские паспорта – настоящие документы, но оформлены на другие имена. Таким образом они могут просто въезжать на территорию ЕС через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов", — отметил он.

Также читайте Мобилизация осенью: кому будут вручать повестки в первую очередь

Кроме того, Латушко говорит, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хотел бы, чтобы они остались в стране, но "у него нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы содержать большую группу боевиков"

"Часть из "вагнеровцев" отправится в Африку, часть — подпишет контракты с Минобороны России, а другие уволятся со службы или останутся в Беларуси", — говорится в сообщении.

Отметим, пограничники фиксируют уменьшение количества боевиков террористической группировки "Вагнер" на территории соседней Беларуси.

Читайте также: