У Білорусі "вагнерівцям" видають паспорти з новими іменами

Найманцям ПВК "Вагнера", які на сьогодні перебувають на території Білорусі, видають нові паспорти на інші імена для перетину кордону до ЄС.

Про це заявив опозиціонер, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко в інтерв’ю польському виданню РАР.

За його словами, у Білорусі залишаються кілька тисяч "вагнерівців".

"Вони отримують білоруські паспорти – справжні документи, але оформлені на інші імена. Таким чином, вони можуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для вчинення диверсій і терактів", - зазначив він.

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Крім того, Латушко каже, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хотів би, щоб вони залишилися в країні, але "у нього немає достатніх фінансових ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків"

"Частина з "вагнерівців" вирушить до Африки, частина – підпише контракти з Міноборони Росії, а інші звільняться зі служби чи залишаться у Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, прикордонники фіксують зменшення кількості бойовиків терористичного угруповання "Вагнер" на території сусідньої Білорусі.

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