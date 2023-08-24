Бербок висловилася про інцидент з літаком Пригожина

З її слів, наразі "не можна робити швидких висновків".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерігає від спекуляцій навколо авіакатастрофи літака ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина та його загибелі.

Заяву німецької дипломатки наводить видання Tagesschau.

Бербок наголошує, що інцидент з літаком стався лише нещодавно, а тому "не можна робити швидких висновків".

Разом з тим очільниця МЗС наголошує: цей випадок показує, "що система, влада, диктатура, які побудована на насильстві, також знає лише насильство всередині себе". Побачити це, каже Бербок, можна у "попередні роки, коли члени опозиції, журналісти, звичайні люди випадали з вікон або були отруєні".

Відповідаючи на запитання про майбутнє найманців "Вагнера" Бербок зауважила: варто побоюватися, "що Росія з "Вагнером" чи без нього продовжить свою цинічну гру не лише в Україні, а й перш за все в Африці". За словами міністерки, Пригожин і "Вагнер" несуть відповідальність за жахливі діяння "проти українського народу і в одній за другою країнах Африки".

"Куди б не йшов "Вагнер", за ним слідують смерть, руйнування та експлуатація", - наголосила керівниця МЗС Німеччини.

Як повідомлялося, американський президент Джо Байден прокоментував падіння літака, на борту якого був Пригожин. Він наголосив, що "не здивований".

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