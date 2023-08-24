До БРІКС запросили ще шість країн: серед них — дружній до РФ Іран

До групи країн БРІКС запросили ще шість країн. Вони мають стати повноправними членами об'єднання 2024 року.

Група країн БРІКС вирішила запросити ще шість країн.

Про це повідомляє Reuters.

Так, президент Південної Африки Сіріл Рамафоса заявив, що до групи запросили Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати.

Дебати щодо розширення блоку БРІКС, до складу якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, відбувалися під час триденного саміту в Йоганнесбурзі, який відбувався 22-24 серпня.

Хоча всі члени БРІКС публічно висловили підтримку розширення блоку, серед лідерів існували розбіжності щодо того, як це відбудеться і наскільки швидко.

Нагадаємо, Володимир Путін, якому загрожує арешт за ордером Міжнародного кримінального суду, не приїхав на саміт БРІКС до ПАР.

У Держдепі США заявили, що це свідчить про остаточну втрату РФ свого авторитету. Таку думку підтримує і видання СNN. Там заявили, що відсутність диктатора Путіна на саміті БРІКС у Південній Африці підтверджує ізоляцію російської влади.

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