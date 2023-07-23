Макрону відмовили в участі на саміті БРІКС: названо причину

Виступати на саміті буде Росія та африканські республіки.

Президент Франції Еммануель Макрон не буде присутній на 15 саміті БРІКС 22 серпня. Він особисто звертався до організаторів із бажанням отримати право на візит. Його запрошення на саміт не було узгоджене.

Про це повідомляє News24.

Як зазначається, до саміту будуть запрошені представник Росії та міністр закордонних справ РФ Лавров, а також 54 керівників африканських республік.

Саміт БРІКС - це зустріч країн-членів Бразилії, Росії, Китаю, Індії та Південної Африки. Лідер Південної Африки Сирил Рамафосе отримав багато заявок на участь в обговоренні глобальної долі африканського континенту. Організатори заявили, що цей саміт буде найбільш масштабним за всю історію його існування.

Професор Аніл Суклал, організатор саміту, наголосив, що цього разу будуть присутні глави держав Співтовариства з розвитку півдня Африки (САДК) і країн глобального півдня.

Щодо відсутності лідерів західних країн у списку запрошених, таких як ФРН та Франція, Суклал закликав не тлумачити це як хибну інтерпретацію. Зазначивши, що країни Африки продовжують взаємодіяти з ними.

За його словами, напередодні саміту проведуть переговори у віддаленому режимі. Організатори підкреслили, що взаємодія з країнами західного світу не зупиниться, навіть якщо їхні лідери не будуть присутніми на саміті.

Нагадаємо, що Китай може надавати військову допомогу агресорці Росії у загарбницькій війні проти України.

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