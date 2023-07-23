Выступать на саммите будут Россия и африканские республики.

Президент Франции Эммануэль Макрон не будет присутствовать на 15-м саммите БРИКС 22 августа. Он лично обращался к организаторам с желанием получить право на визит. Его приглашение на саммит не было согласовано.

Об этом сообщает News24.

Как отмечается, в саммит будут приглашены представитель России и министр иностранных дел РФ Лавров, а также 54 руководителя африканских республик.

Саммит БРИКС – это встреча стран-членов Бразилии, России, Китая, Индии и Южной Африки. Лидер Южной Африки Сирилл Рамафосе получил много заявок на участие в обсуждении глобальной судьбы африканского континента. Организаторы заявили, что этот саммит будет самым масштабным за всю историю его существования.

Профессор Анил Суклал, организатор саммита, подчеркнул, что в этот раз будут присутствовать главы государств Сообщества по развитию юга Африки (САДК) и стран глобального юга.

Относительно отсутствия лидеров западных стран в списке приглашенных, таких как ФРГ и Франция, Суклал призвал не толковать это как ложную интерпретацию. Отметив, что страны Африки продолжают взаимодействовать с ними.

По его словам, в преддверии саммита проведут переговоры в отдаленном режиме. Организаторы подчеркнули, что взаимодействие со странами западного мира не остановится даже если их лидеры не будут присутствовать на саммите.

Напомним, что Китай может оказывать военную помощь агрессорке России в захватнической войне против Украины.

Читайте также: