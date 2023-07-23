Польша на собственных мощностях изготовит американские вертолеты Black Hawk — СМИ

Это уже третья закупка современных вертолетов для польской армии.
Польша закупит для своей армии американские вертолеты S-70 Black Hawk. Их будут производить в соседней стране на мощностях PZL Mielec.
Об этом пишет Defence24.
По данным СМИ, Польша, вероятно, закупит для своей армии 20 вертолетов S-70 Black Hawk. Они будут адаптированы к совместной работе с вертолетами AH-64E Apache и противотанковыми управляемыми ракетами Hellfire.
Сейчас это уже третья закупка вертолетов Black Hawk для польской армии, партию которых изготовят на мощностях польского предприятия.
Первую партию Польша заказала в 2019 году и уже получила, вторую — в 2021 году. Этот заказ Войско польское получили в 2023-2024 годах.
Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что якобы "Сталин передал Польше часть ее западных территорий".
На это уже отреагировали в соседнем государстве и вызвали посла для объяснений.
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