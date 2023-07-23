Польща на власних потужностях виготовить американські вертольоти Black Hawk - ЗМІ

Це вже третя закупівля сучасних гелікоптерів для польської армії.

Польща закупить для своєї армії американські вертольоти S-70 Black Hawk. Їх виготовлятимуть у сусідній країні на потужностях PZL Mielec.

Про це пише Defence24.

За даними ЗМІ, Польща ймовірно закупить для своєї армії 20 вертольотів S-70 Black Hawk. Вони будуть адаптовані до спільної роботи з гелікоптерами AH-64E Apache та протитанковими керованими ракетами Hellfire.

Наразі це вже третя закупівля гелікоптерів Black Hawk для польської армії, партію яких виготовлять на потужностях польського підприємства.

Першу партію Польща замовила 2019 року та вже її отримала, другу - 2021 року. Це замовлення Військо польське отримали 2023-2024 року.

Нагадаємо, раніше диктатор Путін заявив, що нібито "Сталін передав Польщі частину її західних територій".

На це уже відреагували у сусідній державі та викликали російського посла для пояснень.

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