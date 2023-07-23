Український контрнаступ буде продовжуватися наступні місяці - Блінкен

ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 50% територій.

У Держдепі США заявили, що Україна повернула вже близько 50% територій, які на РФ захопила під час повномасштабного вторгнення.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, США вважають, що контрнаступ українських військових наразі тільки на початковому етапі. І звільнення територій України не зупиниться у наступні місяці.

"Вже повернуто близько 50% того, що було спочатку захоплено. Зараз відносно ранні дні контрнаступу. Це не втрачатиме силу протягом наступного тижня чи двох. Ми розглядаємо, я думаю, кілька місяців", – наголосив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що у Британії відреагували на зачистки в армії РФ.

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