Боевики ЧВК "Вагнер" в Беларуси: в ГУР рассказали, есть ли угроза для Украины

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что пока боевики террористической ЧВК "Вагнер" не представляют угрозы Украине, однако военная разведка отслеживает их деятельность.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Мы-Украина".

Он отметил, что пока еще неизвестно, чем "вагнеровцы" будут заниматься на территории Беларуси. Вероятно, это будет хаб для ротации в Африке или на Ближнем Востоке, ведь из-за войны в Украине там год уже не было ротаций.

Скибицкий отметил, что впереди будет много сообщений о том, что "вагнеровцы" тренируют белорусских военных и добавил, что к этому нужно относиться взвешенно.

"Наша оценка проста: на сегодняшний день прямой угрозы нет, но мы готовы, мы отслеживаем все, что связано с "Вагнером". Это мощный такой компонент, который участвовал в боевых действиях, подготовленный. Насколько мотивирован? Ну, то, что говорил Пригожин, что "мы больше не будем воевать на территории Украины" - будем надеяться, что будет это так. Будем следить, что дальше будет с "Вагнером", потому что это мощный элемент в системе присутствия РФ за рубежом", - резюмировал Скибицкий.