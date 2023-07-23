Бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі: у ГУР розповіли, чи є загроза для України

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що поки бойовики терористичної ПВК "Вагнер" не становлять загрози для України, проте військова розвідка відстежує їхню діяльність.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Ми-Україна".

Він зазначив, що наразі ще невідомо, чим "вагнерівці" займатимуться на території Білорусі. Ймовірно, це буде хаб для ротації в Африці чи Близькому Сході, адже через війну в Україні там рік уже не було ротацій.

Скібіцький зазначив, що попереду буде багато повідомлень про те, що "вагнерівці" тренують білоруських військових та додав, що до цього потрібно ставитись виважено.

"Наша оцінка проста: на сьогоднішній день прямої загрози немає, але ми готові, ми відслідковуємо все, що пов'язано з "Вагнером". Це потужний такий компонент, який брав участь у бойових діях, підготовлений. Наскільки вмотивований? Ну, те, що говорив Пригожин, що "ми більше не будемо воювати на території України" – будемо мати надію, що буде це так. Будемо слідкувати, що далі буде з "Вагнером", тому що це потужний елемент в системі присутності РФ за кордоном", – резюмував Скібіцький.