Якому знаку зодіаку пощастить 24 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 24 липня?

Енергетика нинішнього дня має яскраве негативне забарвлення, під впливом якого зростає критичне ставлення як до людей у нашому оточенні, так і до самих себе. Багатьом із нас захочеться робити те, чого не можна допускати за жодних умов – обговорювати, і, що особливо небезпечно, – засуджувати інших людей, нічим добрим це, як результат, не закінчиться. Критикувати себе теж необхідно з обережністю, але якщо це допоможе зробити роботу над помилками, то чому б і ні – головне, не зашкодити своїй самооцінці.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам сьогодні не лише можна, а й потрібно розпочинати реалізацію своїх професійних планів – на думку зірок, у них дуже гарні перспективи. Головне, вибрати найбільш важливі проєкти, оскільки шкода витрачати потужну енергію, яку забезпечать сьогодні всім нам зірки, на вирішення дрібних, незначних справ – звісно, їх також потрібно зробити, але час для роботи над ними ще настане.

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