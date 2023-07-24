Лукашенко пожаловался Путину на "вагнеровцев": "Они меня напрягают"

По словам Лукашенко, террористы из ЧВК "Вагнер" собрались "идти на Варшаву и Жешув".

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко на переговорах с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным пожаловался, что его "начали напрягать "вагнеровцы".

Об этом передают кремлевские пропагандисты.

По словам Лукашенко, террористы из ЧИК "Вагнер" собрались "идти на Варшаву и Жешув".

"Может быть, и не следовало говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просятся на запад: "Разрешите нам!" Я говорю: "Вам зачем на запад туда?" Ну и в тихую… Мы же контролируем, что происходит: "Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув". А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Бахмутом, они же знают, откуда шла военная техника. У них вот это внутри сидит: "Жешув - это беда", – заявил он.

Лукашенко добавил, что террористы находятся в центре Беларуси, как договорились с Россией и учредителем ЧВК "Вагнер".

Как сообщалось ранее, в Беларуси увеличивается лагерь, где располагаются "вагнеровцы". Об этом свидетельствуют спутниковые фото от Maxar Technologies, датированные 16 июля.