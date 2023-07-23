Дети увидели военных ВСУ и спели "Червону калину" — трогательное видео

В Сети появилось трогательное видео, как дети, увидевшие военных Вооруженных сил Украины, начали петь популярную песню "Червона калина".

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, это произошло на пункте пропуска из Украины в Польшу Корчева-Краковец.

"Дети увидели военных и начали петь "Червону калину". Это пограничный переход "Korczowa-Краковец". А мой друг и коллега, прекрасный оператор и соавтор документальной ленты, только что написал мне: "Это наши детки. И наша Таня. Дочь моей племянницы", — рассказал Цаплиенко.

Напомним, в ГСЧС показали фото спасательной операции после ракетного удара по Одессе.

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