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Дети увидели военных ВСУ и спели "Червону калину" — трогательное видео

Дети увидели военных ВСУ и спели "Червону калину" — трогательное видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3969
Время на прочтение
1 мин
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Дети увидели военных ВСУ и спели "Червону калину" — трогательное видео

Дети спели "Красную калину" военным ВСУ. Фото: скриншот.

Дети решили порадовать украинских военных.

В Сети появилось трогательное видео, как дети, увидевшие военных Вооруженных сил Украины, начали петь популярную песню "Червона калина".

Видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, это произошло на пункте пропуска из Украины в Польшу Корчева-Краковец.

"Дети увидели военных и начали петь "Червону калину". Это пограничный переход "Korczowa-Краковец". А мой друг и коллега, прекрасный оператор и соавтор документальной ленты, только что написал мне: "Это наши детки. И наша Таня. Дочь моей племянницы", — рассказал Цаплиенко.

Напомним, в ГСЧС показали фото спасательной операции после ракетного удара по Одессе.

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Дата публикации
Просмотры
3969
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