Украина под обстрелами: как прошла ночь в регионах

Прошедшие сутки во многих регионах были с обстрелами.

Ситуация в регионах по состоянию на 23 июля, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — один обстрел (2 взрыва), из артиллерии, по Новгород-Северскому району. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 4 обстрела, зафиксировано 10 взрывов. Обстреляны 4 населенных пункта. Предварительно – без жертв и разрушений.

Вчера в течение дня россияне совершили 24 обстрела пограничья. Зафиксировано 113 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская и Хотинская громады.

Днепропетровщина: ночью вражеская артиллерия накрывала Марганецкую громаду и Никополь. В последнем повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. Задел легковой автомобиль и линию электропередач.

Вчера враг дважды ударил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии попал по Марганецкой громаде и самому Никополю. Городу досталось больше всего. Повреждены 12 частных домов, 6 хозяйственных построек, теплица, линии электропередач. Побиты 3 авто, один уничтожен. Произошел пожар, который пожарные уже потушили.

Запорожская область: за прошедшие сутки враг нанес 69 ударов по 20 населенным пунктам области. Удалось зафиксировать повреждение 12 гражданских объектов: жилье и имущество граждан. Ночью российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности областного центра и Запорожский район; обошлось без пострадавших.

Харьковщина: за сутки от обстрелов 2 человека погибли, 2 — ранены.

Вчера из РСЗО "Смерч" оккупанты обстреляли г. Купянск. Повреждено здание ЧАО "Купянский молочно-консервный комбинат" и 4 вагона-рефрижератора. Утечки опасных химических веществ не обнаружено, жертв и пострадавших нет. Также поврежден жилой частный дом.

В результате обстрелов г. Купянск из минометов были повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, хозяйственные сооружения. Погибла 57-летняя женщина.

В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района получил ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина. Состояние средней тяжести. Погиб мужчина 45 лет.

В результате обстрела с. Петропавловка Купянского района повреждены 2 частных дома.

В с. Новоосиново Купянского района повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки.

В с. Чернещина Изюмского района в результате обстрелов горело здание клуба.

В г. Изюм у подъезда на мине ПФМ подорвалась 72-летняя женщина. Госпитализирована с ранением.

Луганщина: продолжаются вражеские атаки на Лиманском направлении. Вторые сутки эпицентром боев стала территория близ Надежды.

Удары с неба захватчики нанесли по Серебрянскому лесничеству. Артиллерийское давление в очередной раз испытали Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 138 обстрелов (611 снарядов).

Донетчина: за сутки по области — 4 погибших, 11 раненых.

Враг обстрелял 18 населенных пунктов. Повреждены 33 жилых дома (из них 9 – многоквартирных), 2 ЛЭП, 2 гаража, водопровод, торговый центр, цех предприятия,

помещение рынка, школа, газовая труба, военный автомобиль.

Николаевщина: вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи населенного пункта Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших.

Одесская область: во время ракетной атаки ночью враг ударил по региону не менее 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М. Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена.

Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре. Изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован Спасо-Преображенский собор. Пострадали 2 памятника архитектуры.

По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно, будет изменен маршрут городского транспорта.

Известно о 1 погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

Подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Херсонщина: за минувшие сутки по области противник совершил 59 обстрелов, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, БМП и БПЛА. Из них по городу Херсон враг выпустил 28 снарядов.

Атаковали Змиевку Бериславской громады. Зафиксировано три "прилета" управляемых авиабомб по местному кладбищу, жилищному кварталу и фермерскому хозяйству.

Из-за вражеского удара повреждены, по меньшей мере, четыре жилых дома, а также помещения фермы. Один человек погиб.