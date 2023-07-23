Україна під обстрілами: як минула ніч у регіонах

Минула доба у багатьох регіонах була з обстрілами.

Ситуація в регіонах станом на 23 липня за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — один обстріл (2 вибухи), із артилерії, по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 4 обстріли, зафіксовано 10 вибухів. Обстріляно 4 населених пункти. Попередньо — без жертв та руйнувань.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 113 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади.

Дніпропетровщина: вночі ворожа артилерія накривала Марганецьку громаду та Нікополь.

В останньому пошкоджено три приватні будинки та господарські споруди. Зачепило легковий автомобіль і лінію електропередач.

Вчора ворог двічі вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Місту дісталося найбільше. Пошкоджені 12 приватних будинків, 6 господарських споруд, теплиця, лінії електропередач. Побиті 3 авто, одне — знищене. Сталася пожежа, яку вогнеборці вже загасили.

Запорізька область: минулої доби ворог завдав 69 ударів по 20 населених пунктах області. Наразі вдалося зафіксувати пошкодження 12 цивільних об'єктів: житло та майно громадян. Вночі російські війська чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізький район; минулося без постраждалих.

Харківщина: за добу від обстрілів окупантів 2 людини загинули, 2 — поранено.

Вчора з РСЗВ "Смерч" окупанти обстріляли м. Куп'янськ. Пошкоджено будівлю ПРАТ "Куп'янський молочно- консервний комбінат" та 4 вагони-рефрижератори. Витоку небезпечних хімічних речовин не виявлено, жертв та постраждалих немає. Також пошкоджено житловий приватний будинок.

Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ з мінометів було пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди. Загинула 57-річна жінка.

Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік. Стан середньої тяжкості. Загинув чоловік 45 років.

Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено 2 приватні будинки.

У с. Новоосинове Куп'янського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди.

У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла будівля клубу.

В м. Ізюм біля під'їзду на міні ПФМ підірвалася 72-річна жінка. Госпіталізована з пораненням.

Луганщина: тривають ворожі атаки на Лиманському напрямку. Другу добу епіцентром боїв стала територія поблизу Надії.

Ударів з неба загарбники завдали по Серебрянському лісництву. Артилерійського тиску вкотре зазнали Невське та Білогорівка.

За добу противник здійснив 138 обстрілів( 611 снарядів).

Донеччина: за добу по області — 4 загиблих, 11 поранених.

Ворог обстріляв 18 населених пунктів.Пошкоджено 33 житлових будинки (з них 9 – багатоквартирних), 2 ЛЕП, 2 гаражі, водогін, торгівельний центр, цех підприємства,

приміщення ринку, школа, газова труба, військовий автомобіль.

Миколаївщина: вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися поблизу населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина: під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5 видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М. Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено.

Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено Спасо-Преображенській собор.

Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Відомо про 1 загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.

Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Херсонщина: за минулу добу пообласті противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, БМП та БПЛА. З них по місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.

Атакували Зміївку Бериславської громади. Зафіксовано три "прильоти" керованих авіабомб по місцевому кладовищу, житловому кварталу та фермерському господарству.

Через ворожий удар пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, а також приміщення ферми. Одна людина загинула.