Кулеба призвал мир осудить варварский обстрел Одессы

Министр отреагировал на ночную атаку по Одессе.

Российские ракеты снова привели к гибели людей и разрушению в историческом центре Одессы под защитой ЮНЕСКО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на действия России, которая очередным ракетным ударом по Одессе нанесла большие разрушения в историческом центре города.

"Наибольшая атака на большой порт, который играет ключевую роль для продовольственной безопасности в мире — это атака на все международное сообщество. Призываю все государства и организации осудить это варварское военное преступление", — написал Кулеба.

Ранее на ракетный удар по Одессе отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что ответ оккупантам обязательно будет.

Напомним, россияне в очередной раз обстреляли Одессу — попали в дома и храм. Есть погибший и пострадавшие. Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 из 19 воздушных целей над Одесской областью.

Обо всех подробностях атаки — читайте в новости.

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