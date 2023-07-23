Кулеба призвал мир осудить варварский обстрел Одессы

Министр отреагировал на ночную атаку по Одессе.
Российские ракеты снова привели к гибели людей и разрушению в историческом центре Одессы под защитой ЮНЕСКО.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество отреагировать на действия России, которая очередным ракетным ударом по Одессе нанесла большие разрушения в историческом центре города.
"Наибольшая атака на большой порт, который играет ключевую роль для продовольственной безопасности в мире — это атака на все международное сообщество. Призываю все государства и организации осудить это варварское военное преступление", — написал Кулеба.
Ранее на ракетный удар по Одессе отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что ответ оккупантам обязательно будет.
Напомним, россияне в очередной раз обстреляли Одессу — попали в дома и храм. Есть погибший и пострадавшие. Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 из 19 воздушных целей над Одесской областью.
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