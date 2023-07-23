Кулеба закликав світ засудити варварський обстріл Одеси

Міністр відреагував на нічну атаку по Одесі.

Російські ракети знову призвели до загибелі людей і руйнування в історичному центрі Одеси, що під захистом ЮНЕСКО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на дії Росії, яка черговим ракетним ударом по Одесі завдала великих руйнувань в історичному центрі міста.

"Найбільша атака на великий порт, що має ключову роль для продовольчої безпеки у світі – це атака на всю міжнародну спільноту. Закликаю усі держави та організації засудити цей варварський воєнний злочин", – написав Кулеба.

Раніше на ракетний удар по Одесі відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що відповідь окупантам обов'язково буде.

Нагадаємо, росіяни вчергове обстріляли Одесу — влучили в будинки і храм. Є загиблий і постраждалі. Сили протиповітряної оборони знищили 9 із 19 повітряних цілей над Одещиною.

Про всі подробиці атаки - читайте у новині.

Читайте також: