В БРИКС пригласили еще шесть стран: среди них — дружественный с РФ Иран

В группу стран БРИКС пригласили еще шесть стран. Они должны стать полноправными членами объединения в 2024 году.

Группа стран БРИКС решила пригласить еще шесть стран.

Об этом сообщает Reuters.

Так, президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что в группу пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Дебаты по расширению блока БРИКС, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, проходили во время трехдневного саммита в Йоханнесбурге, который проходил 22-24 августа.

Хотя все члены БРИКС публично выразили поддержку расширения блока, среди лидеров существовали разногласия по поводу того, как это произойдет и насколько быстро.

Напомним, Владимир Путин, которому грозит арест по ордеру Международного уголовного суда, не приехал на саммит БРИКС в ЮАР.

В Госдепе США заявили, что это свидетельствует об окончательной потере РФ своего авторитета. Такое мнение поддерживает издание СNN. Там заявили, что отсутствие диктатора Путина на саммите БРИКС в Южной Африке подтверждает изоляцию российских властей.

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