Страх Путина изолировал его в России: куда он испугался ехать после ордера на арест от МКС

Сейчас под вопросом остается, появится ли диктатор на сентябрьском саммите G-20 в Индии.

Президент России Владимир Путин оказался фактически закрытым в собственной стране после ордера на его арест, изданный Международным уголовным судом. Диктатор уже отказался от визитов в несколько государств, где его могли арестовать.

ТСН.ua собрал случаи, когда Путин испугался покидать Россию из-за угрозы ареста.

Не то чтобы кремлевского диктатора радостно приглашали в гости много стран после развязаной им полномасштабной войны против Украины, однако такие государства еще остаются. В частности, речь идет о ЮАР и Турции. Правда, Путин не решается на визиты в эти страны.

Путин испугался лететь на БРИКС

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Еще в середине июля стало известно, что Путин решил не ехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, который как раз стартовал 22 августа. Вместо президента России делегацию государства возглавил глава МИД Сергей Лавров.

На такой шаг глава Кремля не решился, ведь ЮАР ратифицировала Римский устав, поэтому юридически была бы обязана задержать Путина по ордеру на арест от МКС в связи с незаконной депортацией детей с оккупированных украинских территорий.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит БРИКС / Фото: Getty Images

В то же время посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова тогда предполагала, что отказ российского президента ехать на саммит БРИКС мог быть согласован всеми членами организации.

Как президент ЮАР пытался спасти российского коллегу

Когда визит Путина на саммит БРИКС еще был под вопросом, в ЮАР оппозиция требовала от президента страны Сирила Рамафосы выполнить обязательства перед МКС и арестовать президента России во время его визита в Йоханнесбург. Рамафоса, очевидно, не очень хотел идти против кремлевского диктатора, и заявил, что арест Путина был бы "безрассудным, неконституционным и незаконным использованием полномочий". Президент ЮАР также утверждал, что арест его российского коллеги был бы "объявлением войны России".

Только тогда, когда стало известно, что Путина на саммите БРИКС не будет, Министерство юстиции ЮАР направило запрос на арест президента РФ к директору государственного обвинения Шамиле Батохи.

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Отметим, в Госдепартаменте США оценили отказ Путина от поездки на саммит в ЮАР как свидетельство "глобальной слабости РФ" и назвали этот факт "существенным ухудшением авторитета России в мире".

А советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк так прокомментировал известие об отсутствии Путина на БРИКС: "Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам. Ограничение любых возможностей, страх передвижения, самоизоляция, репутационный крах. В конце обязательная скамья подсудимых".

Путин передумал ехать к Эрдогану

Не горит желанием хозяин Кремля лететь и в Турцию на встречу с президентом Реджепом Эрдоганом. О предстоящем визите Путина объявлял сам Эрдоган в середине июля, когда комментировал выход России из "зернового соглашения". Турецкий лидер тогда выражал надежду, что его российский коллега все же хочет продления соглашения и сообщил, что проведет на эту тему переговоры с Путиным в августе, когда тот прибудет в Турцию.

В середине августа турецкие СМИ информировали, что Эрдоган может встретиться с Путиным в конце месяца или начале сентября. "По сути, мы ожидаем приезда Путина в Турцию, но может иметь место и визит в обратную сторону", – говорилось в сообщениях медиа.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин / Фото: Associated Press

Диктатор "ищет отмазки"

"Путин может искать отмазки, чтобы не ехать к Эрдогану", – высказал мнение в середине августа экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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По его словам, об этом свидетельствует устроенная Россией провокация в Черном море против турецкого судна "Сукру Окан", которое направлялось в порт в Измаиле. Жирнов считает, что Путин мог спровоцировать инцидент с судном, чтобы подтолкнуть Эрдогана к заявлениям об определенном напряжении в отношениях и отмене встречи.

21 августа Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре.

"В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком будет такая возможность, мы с Путиным встретимся лично", – сказал президент Турции, не уточнив место возможной встречи.

Эрдоган едет к Путину?

Уже на следующий день турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на источники заявило, что для встречи с Путиным Эрдоган отправится в Россию. Издание назвало предстоящий визит таким, что "имеет критическое значение" и станет "важнейшим шагом" для продления "зернового соглашения".

Куда еще может не поехать Путин

В августе стало известно, что Индия пригласила Путина на саммит G-20, который в этом году она организует в Нью-Дели 9-10 сентября. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский приглашения не получил.

По данным западных СМИ, президент России еще размышляет, ехать ли ему в Индию лично. Заметим, что в прошлом году под давлением США и союзников в связи с войной РФ против Украины Путин не поехал на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию, отправив вместо себя Лаврова.

По информации издания Bloomberg еще по состоянию на март, Кремль освобождает расписание Путина на время саммита G-20 в Индии, чтобы дать тому возможность принять участие во встрече.

Добавим, в посольстве США в Украине прокомментировали приглашение Путина на саммит в Индию заявлением о том, что любая нация не должна давать президенту России платформу для продвижения его агрессивной войны.

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