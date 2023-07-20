"Свидетельствует о глобальной слабости РФ": в Госдепе оценили отказ Путина ехать на БРИКС

Отказ президента РФ Владимира Путина участвовать в саммите стран группы БРИКС, который должен состояться в ЮАР с 22 по 24 августа, свидетельствует об окончательной потере РФ своего авторитета.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге.

В Соединенных Штатах подчеркнули, что Путин отказался от личного присутствия на саммите из-за ордера на арест, выданный ранее Международным уголовным судом за депортацию украинских детей с территории Украины.

"Это свидетельствует о глобальной слабости РФ. Нет лучшего примера, лучшей иллюстрации существенного ухудшения авторитета России в мире, чем то, что президент Путин сейчас вряд ли сможет выехать за границу", – заявил Миллер.

Он подчеркнул, что положение России на мировой арене значительно ухудшилось из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Война России стала стратегическим поражением и для самого Путина", — добавил спикер Госдепа.

Напомним, Владимир Путин, которому грозит арест по ордеру Международного уголовного суда, не поедет на саммит БРИКС в ЮАР в августе. Вместо него российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Как известно, ЮАР ратифицировала Римский устав, а потому юридически обязана задержать Путина по ордеру Международного уголовного суда, изданному 17 апреля, и направить в Гаагу. Против политика выдвинуты обвинения в военном преступлении, а именно незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины во время полномасштабного вторжения РФ.

Оппозиция ЮАР потребовала от президента африканской республики Сирила Рамафосы выполнить обязательства перед МКС. Однако политик заявил, что Россия будет расценивать арест Путина как объявление войны.