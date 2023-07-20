Генштаб сообщил о боях на основных направлениях фронта

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло около 30 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили атаки противника в районе Богдановки.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского.

На Марьинском направлении, вопреки вражеским авиационным ударам и огню артиллерии, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава. Наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага", – говорится в сообщении ведомства.