Генштаб повідомив про бої на основних напрямках фронту

Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби там відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки противника в районі Богданівки.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського.

На Мар'їнському напрямку, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу. Наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога", – йдеться у повідомленні відомства.