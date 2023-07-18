Евродепутаты просят суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко

Белорусского диктатора Лукашенко обвиняют в причастности к войне в Украине.

В Европарламенте призвали Международный уголовный суд выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Так, депутаты заявили, что Беларусь несет ответственность за ущерб, причиненный Украине в связи с войной, и преступления, совершенные в Украине, в частности, из-за роли белорусского режима в незаконном вывозе детей.

В отчете содержится призыв к институтам ЕС и государствам-членам принять все необходимые меры на международном уровне, чтобы предотвратить уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

"Поскольку Международный уголовный суд (МКС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МКС рассмотреть возможность выдачи аналогичного ордера на арест Александра Лукашенко", — говорится в сообщении.

Европарламентарии считают, что Совет ЕС также должен расширить список белорусских и российских лиц, на которые распространяются санкции ЕС, чтобы ограничения распространялись на тех, кто причастен к принудительной депортации украинских детей.

Кроме того, в отчете говорится, что недавнее прибытие "вагнеровцев" в Беларусь создает "новые потенциальные риски безопасности для Украины", а также "для соседей Беларуси в ЕС и для Евросоюза в целом".

В тексте евродепутаты осуждают непрерывные репрессии и систематические нарушения прав человека, которые осуществляет режим диктатора Александра Лукашенко против собственного народа.

Авторы доклада также призывают освободить всех несправедливо заключенных, ведь в РБ за решеткой находится около 1500 политических заключенных, в том числе адвокатов, профсоюзных деятелей, журналистов и правозащитников.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

В свою очередь, в России заявили, что возбудили уголовное дело против судей Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, и объявили их в розыск.

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