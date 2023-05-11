Россия объявит в розыск судей МУС, выдававших ордер на арест Путина

В России заявили, что возбудили уголовное дело против судей Международного уголовного суда.

Следственный комитет России в ближайшее время объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и на уполномоченную по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Об этом сообщил в четверг, 11 мая, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, передают российские пропагандисты.

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"Следственный комитет тогда очень быстро возбудил уголовное дело против председателя и трех судей, активно влиявших на принятие этого решения. В ближайшее время они будут объявлены в розыск", — сказал Бастрыкин.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

В Офисе президента подчеркнули, что работают над тем, чтобы привлечь российское политическое и военное руководство к международному трибуналу за военные преступления против украинского народа.

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