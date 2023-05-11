Куда достают ракеты Storm Shadow, которые получила Украина: в США показали карту

Пол Массаро назвал Storm Shadows оружием для побед в войне.
Полученные Украиной дальнобойные ракеты Storm Shadow могут доставать до территории оккупированного Крыма и даже за пределы государства.
Об этом свидетельствуют данные на карте, опубликованной советником Комиссии США по безопасности в Европе Полом Массаро.
Так, на карте отмечено, что ракеты Storm Shadow, радиус полета которых составляет около 250 км, могут потенциально бить по целям на оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму.
Кроме того, эти ракеты способны достичь тыловых районов России и попасть по объектам на юге, юго-востоке и юго-западе Беларуси.
"Storm Shadows действительно является оружием для побед в войне. Все российские военные позиции сейчас уязвимы. Керченский мост уязвим. Российские поставки придется переместить еще дальше", — написал в Сети Массаро.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил 11 мая, что его государство безвозмездно передает Украине ракеты Storm Shadow большой дальности, "предназначенные только для высокоточных ударов".
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