Куда достают ракеты Storm Shadow, которые получила Украина: в США показали карту

Пол Массаро назвал Storm Shadows оружием для побед в войне.

Полученные Украиной дальнобойные ракеты Storm Shadow могут доставать до территории оккупированного Крыма и даже за пределы государства.

Об этом свидетельствуют данные на карте, опубликованной советником Комиссии США по безопасности в Европе Полом Массаро.

Так, на карте отмечено, что ракеты Storm Shadow, радиус полета которых составляет около 250 км, могут потенциально бить по целям на оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму.

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Кроме того, эти ракеты способны достичь тыловых районов России и попасть по объектам на юге, юго-востоке и юго-западе Беларуси.

"Storm Shadows действительно является оружием для побед в войне. Все российские военные позиции сейчас уязвимы. Керченский мост уязвим. Российские поставки придется переместить еще дальше", — написал в Сети Массаро.

Карта, куда способны долететь ракеты Storm Shadow/Фото: Twitter-аккаунт Пола Массаро

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил 11 мая, что его государство безвозмездно передает Украине ракеты Storm Shadow большой дальности, "предназначенные только для высокоточных ударов".

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