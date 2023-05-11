Данилов об истребителях F-16 для Украины: "Поверьте, будут"

Чиновник сообщил, что украинские летчики "очень быстро овладели частью, которая нужна".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина получит истребители F-16, и это только вопрос времени.

Об этом Данилов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Я поклонник F-16, и уже заванговал, что они обязательно у нас будут. Поверьте, будут", — подчеркнул секретарь СНБО.

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Он добавил, что над вопросом передачи Украине истребителей работают президент Владимир Зеленский, а также дипломатические и другие представители государства.

"F-16 будут в украинском небе защищать нашу страну. Вопрос только времени. Поверьте, овладеем очень быстро, и наши асы будут иметь преимущество в небе над российской мерзостью", – заверил Данилов.

Он также дал отрицательный ответ на вопросы ведущего об обучении украинских пилотов исключительно на симуляторах.

"А чего вы решили, что наши учились только на симуляторах? Вы помните классика? Не рекомендую читать некоторые газеты, особенно утром. Все идет, как должно идти, не волнуйтесь. Наши военные, особенно летчики, очень быстро овладели частью, которая нужна. Поверьте, как только они появятся в нашем небе, рашисты будут убегать гораздо быстрее", – рассказал секретарь СНБО.

F-16 для Украины

В конце апреля представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что у Украины уже есть список пилотов, которые будут осваивать истребители F-16. По прогнозам Игната, пилотам может понадобиться до трех месяцев для обучения.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, решение партнеров о передаче Украине истребителей F-16 будет привязано к результатам контрнаступления ВСУ.

Президент Владимир Зеленский тоже заявил, что Украина получит военные самолеты после успешного контрнаступления.

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