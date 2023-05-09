Нидерланды обсуждают с рядом стран передачу Украине F-16

Речь идет, в частности, о Дании, Великобритании и США.

Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине истребители F-16. Украина продолжает вести переговоры с союзниками.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет Reuters.

По его словам, Нидерланды еще с рядом стран сейчас активно обсуждают передачу Украине самолетов F-16. Речь идет, в частности, о Дании, Великобритании и США.

Премьер-министр подчеркнул, что для начала необходимо достичь соглашения между всеми партнерами, как это уже было с поставкой Украине гаубиц и танков Leopard 2. Поэтому дискуссия все еще продолжается.

Добавим, Польша передала украинским военным 10 истребителей МиГ-29, ранее обещавших доставить в рамках военной помощи для защиты страны от российских агрессоров.

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