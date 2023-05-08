Польша передала Украине 10 самолетов МиГ-29 – министр обороны

В Польше не стали уточнять, как именно истребители были переданы украинским военным.

Польша передала украинским военным 10 истребителей МиГ-29, ранее обещавших доставить в рамках военной помощи для защиты страны от российских агрессоров.

Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак,передает польский журналист Якоб Павловский.

"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", – сказал журналист польского чиновника.

В то же время глава польского Минобороны не уточнил, каким образом самолеты были переданы Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ нуждаются не менее 100-120 боевых самолетов, чтобы обеспечить успешное проведение военных сухопутных операций.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава готовит к передаче новую партию истребителей МиГ-29 для Украины.

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