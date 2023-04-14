Дуда объяснил, почему Польша будет передавать Украине истребители МиГ-29 постепенно

Польша уже начала отправку самолетов МиГ-29 в Украину.

Польские власти будут передавать Украине истребители МиГ-29 постепенно, меняя их в собственном парке на самолеты стандартов НАТО.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с австрийским коллегой Александером ван дер Белленом.

Он заявил, что Польша уже начала отправку самолетов МиГ-29 в Украину.

"Вероятно, мы эти самолеты, то, что у нас еще осталось, постепенно будем передавать с наших ресурсов. Однако мы это будем делать по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов НАТО, которые мы покупаем для польской армии", — заявил он.

Дуда отметил, что речь идет о самолетах FA-50, закупленных Польшей в Южной Корее. Он заявил, что первые истребители должны прибыть в Польшу уже летом этого года.

Кроме того, польский президент добавил, что США также передадут Польше истребители F-35, производство которых уже началось.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна получить от стран Запада истребители F-16 и ускорение поставок оружия и боеприпасов, что станет лучшими гарантиями безопасности в краткосрочной перспективе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Федеральное правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт в Украину истребителей МиГ-29 из составов ГДР.

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