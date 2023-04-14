Нидерланды разрешили эвтаназию для детей младше 12 лет

Правительство Нидерландов разрешило эвтаназию для маленьких детей, страдающих от невыносимой и неизлечимой боли. Такое разрешение местные педиатры требовали годами.

Об этом сообщает Reuters.

В течение первого года введения такой эвтаназии она будет распространяться на малую группу из пяти-десяти детей до 12 лет, для которых варианты паллиативной помощи недостаточны для облегчения их страданий.

"Помощь в смерти для этой группы является единственной разумной альтернативой невыносимым и безнадежным страданиям ребенка", — говорится в заявлении правительства.

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В 2002 году Нидерланды были первой страной в мире, которая легализовала эвтаназию на суровых условиях, и обо всех случаях нужно было сообщать медицинским комиссиям. Ранее в этой стране эвтаназия была легальной для людей от 12 лет, которые могут дать свое согласие, а также для детей в возрасте до одного года с согласия родителей.

Нидерланды не первая страна, которая разрешила смерть с помощью врача для детей всех возрастов. В Бельгии это разрешено с 2014 года.

Напомним, бельгийку, убившую пятерых своих детей, подвергли эвтаназии по ее собственной просьбе через 16 лет после убийства.

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