Военный эксперт назвал главную цель оборонной операции ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов считает, что главной целью оборонной операции ВСУ является планомерное уничтожение боевого потенциала противника. И эту цель наши защитники достигают.

Об этом он говорил в своем видеоблоге в пятницу, 14 апреля.

По словам эксперта, пополнение личного состава оккупационной армии за счет мобилизации в РФ не может помочь восстановить ту боеспособность, которую она имела в начале.

“Они нагоняют сейчас количество, которое не переходит в качество. Спецназ, по сути, потерян. Где вы сегодня слышали в сводках, чтобы воевал спецназ РФ? Возможно, какие-то небольшие подразделения остались, а так все – спецназа нет. То, что их укомплектовали мобилизованными, — это уже не спецназ, это обычная немотивированная пехота", – объяснил Жданов.

Военный эксперт также отметил большие потери среди морских пехотинцев, воюющих уже вторым или третьим составом и уничтожение большого количества вражеской бронетехники.

“Мы полностью уничтожили боевой состав танков РФ... Основная масса танков – старых выпусков, они тянут в укрепрайоны старые пушки, советские танки, на поле боя появились гаубицы Д-1. Боеспособность войск резко снижается”, — подчеркнул эксперт.

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В качестве примера низкого уровня личного состава российской армии Жданов привел штурм Бахмута, в котором задействованы "остатки кадровых воздушно-десантных войск, "вагнеровцы" и ополченцы, мотивированные, поскольку знают, что они предатели и воюют против своего государства". Более того, по его словам, на этом направлении мотивированной пехоты нет, и не случайно часто появляется информация об отказе идти в бой тех или иных подразделений.

"Чем дальше и глубже будет идти мобилизация в РФ в народные массы, тем меньше мотивации будет участвовать в боевых действиях", — убежден эксперт.

Напомним, несмотря на значительные потери, понесенные российской армией, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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