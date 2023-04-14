Продолжаются тяжелые бои за Бахмут: сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники в общей сложности отбили около 40 атак противника.

Несмотря на значительные потери, понесенные российской армией, противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории и продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За сутки было отбито около 40 атак противника.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ в пятницу, 14 апреля.

Вражеские обстрелы и удары

Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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В течение суток противник нанес 6 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них — из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск. Кроме того, враг совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора против мирного населения.

Ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. В течение суток российские оккупанты обстреляли населенные пункты Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфин Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Двухречная, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы и недалеко от Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения Сил обороны отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении на протяжении суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где подразделения Сил обороны Украины отразили около 15 атак. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов, что недалеко от линии боевого столкновения. Среди них – Времивка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Беспредел окупантов

Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины в своих целях. Так, после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы №2 города Горловка, раненых российских военнослужащих переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода.

В настоящее время в этих гражданских медицинских учреждениях работает около 185 российских медиков. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, украинские защитники продолжают удерживать Бахмут и уничтожать "элитные" войска россиян. В частности, речь идет о десантниках, которых бросили на усиление наемников ЧВК "Вагнер".

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