Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россиянка использовала кота в одежде младенца для совершения преступлений: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2224
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россиянка использовала кота в одежде младенца для совершения преступлений: видео

Фото: скриншот с видео

Полицейских насторожили странные звуки, которые издавал "ребенок".

В российском городе Нижнем Тагиле местная жительница распространяла наркотики с помощью кота, одетого в одежду для младенцев.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Чтобы отвести от себя подозрения, закладница, готовя тайники с запрещенными веществами, делала вид, что ухаживает за младенцем. Но полицейских, которым она попала на глаза, насторожили странные звуки, звучавшие из детского комбинезона.

Когда "младенца" распеленали, то вытащили из тайника в одежде пять свертков с белым порошком, который оказался наркотическим веществом — N-метилефедрином. Кроме того, оперативники обнаружили 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за распространение наркотиков и взяли его под стражу.

Напомним, ранее в Днепре 20-летний парень пожаловался в полицию, что у него украли коробку с наркотиками.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2224
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация