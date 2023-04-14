Россиянка использовала кота в одежде младенца для совершения преступлений: видео

В российском городе Нижнем Тагиле местная жительница распространяла наркотики с помощью кота, одетого в одежду для младенцев.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

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Чтобы отвести от себя подозрения, закладница, готовя тайники с запрещенными веществами, делала вид, что ухаживает за младенцем. Но полицейских, которым она попала на глаза, насторожили странные звуки, звучавшие из детского комбинезона.

Когда "младенца" распеленали, то вытащили из тайника в одежде пять свертков с белым порошком, который оказался наркотическим веществом — N-метилефедрином. Кроме того, оперативники обнаружили 12 закладок, которые задержанная успела сделать в течение дня.

В місті Nizhny Tagil, Россия, женщина, которая была получена в качестве ребенка, была соразмерна, и после исследований, которая была основана на тому, що вона була кинута була котом, disguised, як дитина, і люди були зроблені. pic.twitter.com/U4SinF7wQE — maryam (@maryam64388190) April 14, 2023

В отношении женщины возбудили уголовное дело за распространение наркотиков и взяли его под стражу.

Напомним, ранее в Днепре 20-летний парень пожаловался в полицию, что у него украли коробку с наркотиками.

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