Второй раз беременная Рианна намекнула на пол будущего ребенка

Барбадосская певица Рианна и ее бойфренд, музыкант A$AP Rocky, очень скоро во второй раз станут родителями.

Звездная пара активно готовится к появлению малыша и покупает все необходимое для него. Во время одного из походов по магазинам Рианну и ее любимого заскочили папарацци.

Звезда посетила один из детских магазинов в Лос-Анджелесе, где присматривалась одежда для новорожденного. Выбор Рианны намекнул поклонникам на пол будущего ребенка. Так, во время шопинга исполнительница предпочла розовый комбинезон, поэтому фаны предположили, что певица ждала девочку.

Однако спешить с выводами не стоит, ведь в прошлый раз, когда Рианна была беременна, она также делала подобные намеки. Тогда певица тоже покупала вещи для девочки, но в конце концов родила мальчика.

Кстати, на днях вместе с бойфрендом и 10-месячным сыном беременная Рианна показалась на ужине в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

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