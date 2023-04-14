Вдруге вагітна Ріанна натякнула на стать майбутньої дитини

Барбадоська співачка Ріанна та її бойфренд, музикант A$AP Rocky, дуже скоро вдруге стануть батьками.

Зіркова пара активно готується до появи малюка та вже купує усе необхідне для нього. Під час одного з походів по магазинам Ріанну та її коханого заскочили папараці.

Зірка завітала в один з дитячих магазинів у Лос-Анджелесі, де придивлялася одяг для новонародженого. Вибір Ріанни натякнув шанувальникам на стать майбутньої дитини. Так, під час шопінгу виконавиця віддала перевагу рожевому комбінезону, тож фани припустили, що співачка чека на дівчинку.

Однак поспішати з висновками не варто, адже минулого разу, коли Ріанна була вагітна вона також робила подібні натяки. Тоді співачка теж купувала речі для дівчинки, але зрештою народила хлопчика.

До речі, днями разом з бойфрендом та 10-місячним сином вагітна Ріанна показалася на вечері в одному з ресторанів Лос-Анджелесу.

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