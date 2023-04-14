Час загадувати бажання: до Землі наближається яскравий метеорний потік

У другій половині квітня мешканці Північної півкулі нашої планети зможуть традиційно милуватися метеорним потоком Ліриди, загадуючи бажання під час зорепаду.

Як повідомляє NASA, перше відоме спостереження цього метеорного потоку датується 67 роком до нашої ери в Китаї, тобто люди бачать його уже протягом 2700 років.

У 2023 році метеорний дощ Ліриди почнеться в суботу, 15 квітня, і триватиме два тижні - до 29 квітня. Пік активності припадатиме на 21-22 квітня.

Їхній радіант – точка на небі, з якої, як здається, виходять Ліриди, – знаходиться поблизу сузір’я Ліри, звідки і їхня назва. Точніше вони випромінюються з області поблизу зірки Вега, яка є найяскравішою зіркою цього сузір’я і загалом на нічному небі, її легко помітити навіть у освітлених місцях.

Що відомо про Ліриди

До самого сузір’я цей метеорний дощ не має жодного стосунку. Насправді Ліриди — це уламки комети C/1861 G1 Тетчер, з яким у квітні кожного року стикається Земля, що й викликає видовище “зірок, що падають”.

Хоча Ліриди не такі швидкі та численні, як знамениті Персеїди в серпні, вони можуть здивувати спостерігачів потоком до 100 метеорів на годину. Такі сильні "зливи" спостерігалися в 1803 році (Вірджинія), 1922 році (Греція), 1945 році (Японія) і 1982 році (США). Загалом під час піку можна побачити 10-20 метеорів на годину.

“Ліриди не мають тенденції залишати за собою довгі яскраві смуги пилу, коли вони просуваються через земну атмосферу, але вони можуть створювати випадкові яскраві спалахи, які називаються вогненними кулями”, – повідомили в NASA.

Як спостерігати за зорепадом

Цей метеорний дощ найкраще спостерігати в Північній півкулі в темний час доби - після заходу Місяця та перед світанком. У NASA дали поради, як це зробити.

“Знайдіть місце подалі від міських або вуличних ліхтарів. Будьте готові зі спальним мішком, ковдрою або кріслом. Ляжте рівно на спину, ногами на схід і дивіться вгору, охоплюючи якомога більше неба. Приблизно через 30 хвилин у темряві ваші очі адаптуються, і ви почнете бачити метеори. Наберіться терпіння – вистава триватиме до світанку, тож у вас буде достатньо часу, щоб побачити”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в нічному небі над Італією з’явилося величезне червоне коло, яке своїми обрисами нагадувало гігантський НЛО. Химерний диск з'являвся і зникав за долі секунди, створюючи дивне світлове шоу.

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