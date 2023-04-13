Россия пытается сравнять Бахмут с землей - Минобороны

Ежесуточно враг обстреливает город более 500 раз.

Самым горячим участком на фронте остается город Бахмут, где российские захватчики сконцентрировали основные профессиональные силы и используют большое количество артиллерии и авиации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram -канале.

Она сообщила, что каждые сутки город обстреливают более 500 раз. Также враг ежесуточно проводит от 40 до 50 штурмов.

Также российские захватчики перегруппировали свои силы по данному направлению для применения более жесткой тактики.

"Поскольку противник обычно проигрывает нам в уличных боях, он выбирает тактику тотального уничтожения зданий и сооружений. Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности удерживать позиции в городе", – сообщила Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение суток российские кафиры нанесли 11 авиационных ударов, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате ударов есть пострадавшие среди гражданского населения.

Кроме того, мы ранее информировали, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в Бахмуте Донецкой области сложилась тяжелая ситуация в зоне боевых действий, где противник сконцентрировал там наибольшее количество сил и средств.

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