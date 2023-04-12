Как будущее контрнаступление поможет защитникам Бахмута и Авдеевки: объяснение эксперта

По словам аналитика, даже если Бахмутское направление не будет основным для нашего контрудара, ВСУ смогут там продвинуться вперед.

Военный обозреватель и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман объяснил, как будущее контрнаступление ВСУ поможет украинским защитникам в Бахмуте и других тяжелых направлениях Донбасса.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"В любом случае, когда начнется наше контрнаступление, то россиянам нужно будет перебрасывать если не личный состав, то тяжелую технику и артиллерийские снаряды, туда, где будут наши основные удары. Уменьшится количество обстрелов, тяжелой техники", – говорит Гетьман.

По словам аналитика, даже если Бахмутское направление не будет основным для нашего контрудара, украинские военные смогут совершить определенные контрнаступательные действия непосредственно в Бахмуте теми силами, которые там сейчас есть.

"Поэтому я думаю, что контрнаступление очень повлияет и на Бахмут, и на Марьинку, и на Авдеевку — на всю линию фронта. Потому что тогда россиям нужно будет переходить к обороне", — подытожил эксперт.