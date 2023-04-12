Как будущее контрнаступление поможет защитникам Бахмута и Авдеевки: объяснение эксперта

По словам аналитика, даже если Бахмутское направление не будет основным для нашего контрудара, ВСУ смогут там продвинуться вперед.
Военный обозреватель и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман объяснил, как будущее контрнаступление ВСУ поможет украинским защитникам в Бахмуте и других тяжелых направлениях Донбасса.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
"В любом случае, когда начнется наше контрнаступление, то россиянам нужно будет перебрасывать если не личный состав, то тяжелую технику и артиллерийские снаряды, туда, где будут наши основные удары. Уменьшится количество обстрелов, тяжелой техники", – говорит Гетьман.
По словам аналитика, даже если Бахмутское направление не будет основным для нашего контрудара, украинские военные смогут совершить определенные контрнаступательные действия непосредственно в Бахмуте теми силами, которые там сейчас есть.
"Поэтому я думаю, что контрнаступление очень повлияет и на Бахмут, и на Марьинку, и на Авдеевку — на всю линию фронта. Потому что тогда россиям нужно будет переходить к обороне", — подытожил эксперт.
Будущее контрнаступление Украины: последние новости
Премьер Денис Шмигаль заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление летом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что предстоящее контрнаступление приблизит финал войны. Вместо этого глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не воспринимать контрнаступление как решающее сражение войны.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Кремль продолжает ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Западу Украине перед контрнаступлением.
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