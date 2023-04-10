"Слив" секретных данных о контрнаступлении ВСУ: Арестович объяснил цель РФ

"Слив" данных о якобы контрнаступлении ВСУ очень плохо сфабрикованный фейк России, который был сделан "по всем законам дезинформации" — 90% правды и 10% неправды.

Об этом рассказал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет УНИАН.

"Цель очень простая: на украинские и российские сегменты они легализовали якобы большие потери у нас и низкие – у них. Эта попытка ничего, кроме смеха, вызвать не может. Ну и все другие задачи в стиле: "дырявые американцы", "дырявые украинцы", "украинцы сливают секретные американские данные", "давайте посеем недоверие между союзниками". Думаю, главное – легализовать низкие цифры потерь", — отметил эксперт.

Цель дезинформации также заключалась в том, чтобы убедить украинцев в больших потерях ВСУ, что "нам лжет командование, президент…, а после контрнаступления они станут в пять раз больше!".

Это попытка создать общественное мнение против контрнаступления. Это просто ИПСО перед большими событиями, предположил Арестович.

Арестович назвал Россию "дважды идиотами": "Если это правда, а они опубликовали — они идиоты. Если это фейк — они его сделали очень плохим, поэтому тоже идиоты".

"Слив" данных о контрнаступлении ВСУ: что известно

В ночь на 7 апреля стало известно, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением, опубликовали в социальных сетях.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что информация о якобы "утечке" данных из секретных документов западных союзников является типичной игрой российских спецслужб.

Обо всех деталях масштабной утечки секретной информации, в частности, и реакции на это Украины и США, читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: