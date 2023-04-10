"Слив" секретных данных о контрнаступлении ВСУ: Арестович объяснил цель РФ

Алексей Арестович объяснил, зачем Россия запустила фейк о контрнаступлении армии Украины.
"Слив" данных о якобы контрнаступлении ВСУ очень плохо сфабрикованный фейк России, который был сделан "по всем законам дезинформации" — 90% правды и 10% неправды.
Об этом рассказал экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет УНИАН.
"Цель очень простая: на украинские и российские сегменты они легализовали якобы большие потери у нас и низкие – у них. Эта попытка ничего, кроме смеха, вызвать не может. Ну и все другие задачи в стиле: "дырявые американцы", "дырявые украинцы", "украинцы сливают секретные американские данные", "давайте посеем недоверие между союзниками". Думаю, главное – легализовать низкие цифры потерь", — отметил эксперт.
Цель дезинформации также заключалась в том, чтобы убедить украинцев в больших потерях ВСУ, что "нам лжет командование, президент…, а после контрнаступления они станут в пять раз больше!".
Это попытка создать общественное мнение против контрнаступления. Это просто ИПСО перед большими событиями, предположил Арестович.
Арестович назвал Россию "дважды идиотами": "Если это правда, а они опубликовали — они идиоты. Если это фейк — они его сделали очень плохим, поэтому тоже идиоты".
"Слив" данных о контрнаступлении ВСУ: что известно
В ночь на 7 апреля стало известно, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением, опубликовали в социальных сетях.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что информация о якобы "утечке" данных из секретных документов западных союзников является типичной игрой российских спецслужб.
Обо всех деталях масштабной утечки секретной информации, в частности, и реакции на это Украины и США, читайте в материале ТСН.ua.
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