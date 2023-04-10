"Злив" секретних даних про контрнаступ ЗСУ: Арестович пояснив мету РФ

"Злив" даних про нібито контрнаступ ЗСУ є дуже погано сфабрикованим фейком Росії, який був зроблений "за всіма законами дезінформації" – 90% правди і 10% неправди.

Про це розповів ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович, пише УНІАН.

"Мета дуже проста: на українські та російські сегменти вони легалізували нібито великі втрати у нас і низькі – у них. Ця спроба нічого, крім сміху, викликати не може. Ну і всі інші завдання в стилі: "діряві американці", "діряві українці", "українці зливають секретні американські дані", "давайте посіємо недовіру між союзниками". Думаю, головне – легалізувати низькі цифри втрат", - зазначив експерт.

Мета дезінформації також полягала у тому, аби переконати українців у великих втратах ЗСУ, що "нам бреше командування, президент…, а після контрнаступу, вони стануть у п'ять разів більше!".

Це спроба створити громадську думку проти контрнаступу. Це просто ІПСО перед великими подіями, припустив Арестович.

Арестович назвав Росію "двічі ідіотами": "Якщо це правда, а вони опублікували, - вони ідіоти. Якщо це фейк – вони його зробили дуже поганим, тому теж ідіоти".

"Злив" даних про контрнаступ ЗСУ: що відомо

У ніч проти 7 квітня стало відомо, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом, опублікували в соціальних мережах.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що інформація про нібито "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.

Про всі деталі масштабного витоку секретної інформації, зокрема, й реакцію на це України та США, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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