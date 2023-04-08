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"Слив" секретных материалов США: Подоляк назвал виновников и их цель

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
426
Время на прочтение
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"Слив" секретных материалов США: Подоляк назвал виновников и их цель

Фото: Getty Images

У Зеленского прокомментировали якобы "утечку" данных из секретных документов США.

Информация о якобы "утечке" данных из секретных документов западных союзников является типичной игрой российских спецслужб.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Цель "сливов" секретных данных очевидна: 1. Отвлечь внимание. 2. Посеять сомнения и взаимные подозрения. 3. Внести расколы... Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя "слив", — написал Подоляк.

Напомним, в ночь на 7 апреля стало известно, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением, опубликовали в социальных сетях.

ТСН.ua сообщал о всех деталях масштабной утечки секретной информации, в том числе и реакции на это Украины и США.

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Дата публикации
Просмотры
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