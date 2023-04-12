Украина обеспечена финансами до конца года - США

США, Евросоюз и другие международные доноры уже аккумулировали финансовые ресурсы для помощи Украине.

Украина уже сейчас обеспечена финансовой помощью до конца этого года.

Об этом заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в выступлении перед участниками собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, информирует Голос Америки.

Также читайте Украина обязалась перед МВФ по курсу валют: что будет с ценой доллара и евро

Она отметила, что США, Евросоюз и другие международные доноры уже аккумулировали финансовые ресурсы для помощи Украине. Она могла покрывать свои расходы до конца 2023 года.

Международный валютный фонд считает, что потребности Украины во внешнем финансировании будут составлять $115 млрд, если война в Украине совершится в середине 2024 года. Если война затянется еще на год, эта потребность вырастет до $140 млрд.

В своем выступлении министерша отметила, что США и партнеры найдут деньги, чтобы покрыть потребности Украины даже если война затянется.

"Я убеждена в устойчивой двухпартийной поддержке (Конгресса США), и это же касается наших партнеров", – сказала министерша.

Она отметила, что для помощи Украине работает специальная международная платформа, на которой собирают средства для Киева. Кроме того, запланированы средства на безотлагательное восстановление и приоритетные направления, например, на реконструкцию энергосетей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские власти рассчитывают, что в следующие 5-7 лет Киев получит примерно $100 млрд российских денег, которые арестованы по всему миру.

Кроме того, мы ранее информировали, что 31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу финансирования в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины. Это рекордный кредит для Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.