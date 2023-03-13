Кабмин предлагает ВР дополнительно направить на оборону более 518 млрд грн: где возьмут деньги

По словам премьера, дополнительные финансовые возможности для поддержания армии появились благодаря поддержке международных партнеров.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета на 537 млрд. грн. В частности, более 518 млрд грн предлагается дополнительно направить на сектор безопасности и обороны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Еще на 19 млрд грн планируется увеличить резервный фонд.

"Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", – подчеркнул Шмигаль.

По его словам, Украина нашла дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать армию благодаря поддержке международных партнеров.

"В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и т.д. Рассчитываем на поддержку парламента", – подытожил премьер.

Напомним, что США предоставляют более 10 миллиардов долларов на бюджетную поддержку правительству Украины и поддержку украинцев, пострадавших от нападения России.

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